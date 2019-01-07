Вратарь "Реал Сосьедада" доказывает, что не фолил на Винисиусе Жуниоре

Вратарь "Реал Сосьедада" Херонимо Рульи пытается доказать, что он не фолил на вингере "Реала" Винисиусе Жуниоре в ходе воскресного очного матча.

Многие ведущие испанские издания демонстрируют эту фотографию в качестве доказательства серьёзной судейской ошибки против "сливочных".

Однако Рульи опубликовал другой кадр, на котором видно, что сначала он играет в мяч, а затем уже сбивает бразильца.

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