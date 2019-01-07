Вратарь "Реал Сосьедада" доказывает, что не фолил на Винисиусе Жуниоре

2 Теги реал мадридреал сосьедадхеронимо рульивинисиус жуниор

Вратарь "Реал Сосьедада" доказывает, что не фолил на Винисиусе Жуниоре

Вратарь "Реал Сосьедада" Херонимо Рульи пытается доказать, что он не фолил на вингере "Реала" Винисиусе Жуниоре в ходе воскресного очного матча.

Многие ведущие испанские издания демонстрируют эту фотографию в качестве доказательства серьёзной судейской ошибки против "сливочных".

Однако Рульи опубликовал другой кадр, на котором видно, что сначала он играет в мяч, а затем уже сбивает бразильца.

Не пропустите: "Реал" готовит жалобу на судейство в матче с "Реал Сосьедадом". | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Могу только по сочувствовать сливочным, Перес аутист знатный. Купил Дыркуа а Наваса на лавке маринует, хотя Навас на голову сильнее этого клоуна!

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BARCAMAN
BARCAMAN

Бедняга Перес так хочет купить Азара,что начал экономить на пенках.Старика Фло уже наверное в катафалке со стадиона увозят

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