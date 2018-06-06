Вратарь "Реала" едва не подрался с Зиданом в конце сезона
Вратарь "Реала" Кико Касилья собирался напасть на бывшего наставника команды Зинедина Зидана, сообщает El Chiringuito.
По сведениям издания, голкиперу не хватило одного проведенного матча для получения премии от клуба в размере 600 тысяч евро. Но в матче последнего тура Примеры Зидан решил выпустить на поле не Касилью, а своего сына Люку.
В итоге Касилья едва не накинулся на Зидана с кулаками, но все-таки сумел сдержаться в последний момент.
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