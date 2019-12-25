Вратарь "Реала" Лунин сделал предложение своей девушке на стадионе
Вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий за "Вальядолид" на правах аренды, сделал предложение своей девушке Анастасии.
Голкипер предложил девушке выйти за него замуж на стадионе "Нуэво Хосе Соррилья", который является домашней ареной Вальядолида.
"Si (Да - Прим. Soccernews)", - написал Лунин в своем Instagram, прикрепив иконку с изображением обручального кольца.
В нынешнем сезоне 20-летний Лунин провел за "Вальядолид" один матч. Его контракт с "Реалом" действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Реал" может отозвать Лунина из аренды в "Вальядолиде". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10