Вратарь "Реала" может перейти в "Депортиво"

"Депортиво" проявляет интерес к вратарю "Реала" Кико Касилье, сообщает AS.

По сведениям издания, лакорунский клуб намерен арендовать или купить голкипера в зимнее трансферное окно. Касилья может согласиться на переход, так как в январе "Реал" собирается приобрести стража ворот "Атлетика" Кепу Аррисабалагу. В этом случае он станет лишь третьим вратарем королевского клуба.

В этом сезоне 31-летний Касилья провел за "Реал" 9 матчей и пропустил 9 голов.

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