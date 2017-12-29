Вратарь "Реала" может перейти в "Депортиво"

Теги депортиво ла-коруньяреал мадридфрансиско касилья

Вратарь "Реала" может перейти в "Депортиво"

"Депортиво" проявляет интерес к вратарю "Реала" Кико Касилье, сообщает AS.

По сведениям издания, лакорунский клуб намерен арендовать или купить голкипера в зимнее трансферное окно. Касилья может согласиться на переход, так как в январе "Реал" собирается приобрести стража ворот "Атлетика" Кепу Аррисабалагу. В этом случае он станет лишь третьим вратарем королевского клуба.

В этом сезоне 31-летний Касилья провел за "Реал" 9 матчей и пропустил 9 голов.

Не пропустите: Роналдо: "Реал" лучше для бразильцев, чем "Барселона". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов