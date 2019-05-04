Вратарь "Реала" может перейти в "Манчестер Юнайтед"

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Вратарь "Реала" может перейти в "Манчестер Юнайтед"

Костариканский вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас в летнее трансферное окно может перейти в "Манчестер Юнайтед", сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, представители голкипера намерены предложить его услуги манкунианцам, в связи с тем, что "Реал" более не рассчитывает на него. "МЮ" может заинтересоваться Навасом, так как клуб не может договориться о продлении контракта с Давидом де Хеа. 

В нынешнем сезоне 32-летний Навас провел за "Реал" 20 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

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