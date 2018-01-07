Вратарь "Реала" может перейти в "Ньюкасл"

Теги ньюкасл юнайтедреал мадридфрансиско касилья

Вратарь "Реала" может перейти в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" проявляет интерес к вратарю мадридского "Реала" Кико Касилье, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести или арендовать голкипера в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что "сороки" также интересуется кипером ПСЖ Кевином Траппом.

В этом сезоне 31-летний Касилья провел за "Реал" 11 матчей во всех турнирах и пропустил 9 голов.

Не пропустите: "Ньюкасл" интересуется голкипером ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

ПСЖ разгромил "Ренн" и вышел в 1/16 финала Кубка Франции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов