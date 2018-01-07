Вратарь "Реала" может перейти в "Ньюкасл"

"Ньюкасл" проявляет интерес к вратарю мадридского "Реала" Кико Касилье, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, английский клуб намерен приобрести или арендовать голкипера в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что "сороки" также интересуется кипером ПСЖ Кевином Траппом.

В этом сезоне 31-летний Касилья провел за "Реал" 11 матчей во всех турнирах и пропустил 9 голов.

Не пропустите: "Ньюкасл" интересуется голкипером ПСЖ. | http://soccernews.ru