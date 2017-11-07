Вратарь "Ромы" Алиссон: "Моим кумиром является Буффон"



Бразильский вратарь "Ромы" Алиссон Бекер заявил, что его кумиром является голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

"Моим кумиром является Буффон. Джанлуиджи является одним из лучших вратарей в истории, если не самым лучшим. Он сильно вдохновляет меня. Джиджи удается всегда занимать правильную позицию в воротах. Что касается других вратарей, то мне нравится игра Давида де Хеа и Яна Облака", - приводит слова Алиссона GloboEsporte.

В этом сезоне 25-летний Алиссон провел за "Рому" 15 матчей во всех турнирах и пропустил 11 мячей.

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