Вратарь "Ромы" заразился коронавирусом
Очередной футболист из итальянской Серии А заболел коронавирусной инфекцией.
COVID-19 диагностирован у 37-летнего голкипера "Ромы" Антонио Миранте.
"У меня, к сожалению, положительный результат теста на COVID-19. Со мной всё в порядке, у меня нет никаких симптомов. Нахожусь в изоляции, надеюсь восстановиться как можно скорее и начать тренировки с партнёрами по команде", - сообщил вратарь "волков".
Стоит отметить, что новый сезон в Италии стартует 19 сентября.
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