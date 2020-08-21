Вратарь "Ромы" заразился коронавирусом

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Вратарь "Ромы" заразился коронавирусом

Очередной футболист из итальянской Серии А заболел коронавирусной инфекцией.

COVID-19 диагностирован у 37-летнего голкипера "Ромы" Антонио Миранте.

"У меня, к сожалению, положительный результат теста на COVID-19. Со мной всё в порядке, у меня нет никаких симптомов. Нахожусь в изоляции, надеюсь восстановиться как можно скорее и начать тренировки с партнёрами по команде", - сообщил вратарь "волков".

Стоит отметить, что новый сезон в Италии стартует 19 сентября.

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