Вратарь "Ромы" завершил карьеру

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Вратарь "Ромы" завершил карьеру

Вратарь "Ромы" Богдан Лобонт объявил о завершении карьеры, сообщает официальный сайт клуба.

40-летний страж ворот решил официально повесить перчатки на гвоздь только сейчас, хотя не выходил на поле с мая 2013 года.

Кроме "Ромы" Лобонт выступал за "Корвинул", бухарестский "Рапид", "Аякс", бухарестское "Динамо", "Фиорентину" и снова бухарестское "Динамо". За сборную Румынии сыграл 85 матчей, в которых пропустил 61 гол.

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