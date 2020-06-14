Вратарь "Ростова" Бабурин рассказал, какую роль он хотел бы сыграть в кино

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Вратарь "Ростова" Бабурин рассказал, какую роль он хотел бы сыграть в кино
Вратарь "Ростова" Егор Бабурин рассказал, что он хотел бы быть киноактером и сыграть в фильме "Назад в будущее".

"Какую роль бы сыграл в кино? Классный вопрос. Из тех ролей, что уже сыграны - это 100% Марти Макфлай из фильма "Назад в будущее". Мой любимый фильм», - приводит слова Бабурина официальный сайт ростовского клуба.

26-летний Бабурин является воспитанником "Зенита". В "Ростов" он перешел в 2019 году. В нынешнем сезоне голкипер провел 12 матчей во всех турнирах и пропустил 18 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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