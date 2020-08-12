Вратарь "Рубина" Дюпин подвел итоги матча с "Локомотивом"

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Вратарь "Рубина" Дюпин подвел итоги матча с "Локомотивом"

Голкипер "Рубина" Юрий Дюпин высказался о матче 1-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2).

"Локо" - сложный соперник для нас, но я хочу сказать спасибо команде за то, что после двух пропущенных голов не сдалась. Сделали все возможное, чтобы исправить ситуацию. При счете 0:1 был эпизод, когда с моей позиции показался стопроцентный пенальти в ворота "Локо". После просмотра повторов такое же мнение, но…

Я не знаю, почему у нас разное мнение с арбитрами (тремя и даже пятью арбитрами), которые следили тоже за этим эпизодом, ключевым, по моему мнению, в этой игре. Но даже после этого эпизода мы вышли на второй тайм задолго до арбитров и команды соперников и хотели исправить ситуацию, но, к сожалению, не получилось. Вы все видели…", - написал Дюпин в инстаграме.

Отметим, вчера, 11 августа, главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после матча 1-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2) раскритиковал судей игры из-за неназначенного пенальти.

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