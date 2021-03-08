Вратарь "Рубина" рассказал, как ему удалось взять пенальти от Дзюбы
Вратарь казанского "Рубина" Юрий Дюпин рассказал, как ему удалось взять пенальти в исполнении форварда "Зенита" Артема Дзюбы на 99-й минуте матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с петербургским клубом (2:1).
"Пенальти Дзюбы? Просто стоял по удару. Может, он не так сильно пробил, и мне было легко зафиксировать мяч. А так старался стоять по удару, не гадать", - сказал Дюпин в эфире телеканала "Матч ТВ".
В нынешнем сезоне 32-летний Дюпин провел за "Рубин" 18 матчей во всех турнирах и пропустил 22 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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