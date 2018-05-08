Вратарь "Рубина" установил необычный рекорд РФПЛ

Вратарь "Рубина" Тимур Акмурзин находился в заявке на матч 29-го тура чемпионата России против "Уфы".

Данная игра стала для 20-летнего стража ворот 69-й подряд в запасе и это новый рекорд РФПЛ по количеству поединков на скамейке без единого выхода на поле.

Акмурзин превзошёл "достижение" голкипера "Ростова" Евгения Гошева (68 матчей).

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