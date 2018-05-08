Вратарь "Рубина" установил необычный рекорд РФПЛ

Теги рубинростовуфа

Вратарь "Рубина" установил необычный рекорд РФПЛ

Вратарь "Рубина" Тимур Акмурзин находился в заявке на матч 29-го тура чемпионата России против "Уфы".

Данная игра стала для 20-летнего стража ворот 69-й подряд в запасе и это новый рекорд РФПЛ по количеству поединков на скамейке без единого выхода на поле.

Акмурзин превзошёл "достижение" голкипера "Ростова" Евгения Гошева (68 матчей). 

Не пропустите: Карадениз провёл 300-й матч за "Рубин". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Топ-10 клубов мира по средней трансферной стоимости игроков: "Барселона" - вторая, "Реал" - девятый

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 29 60
2 Спартак Москва 29 56
3 ЦСКА Москва 29 55
4 Краснодар 29 53
5 Зенит Санкт-Петербург 29 50
6 Уфа 29 40
7 Арсенал Тула 29 39
8 Ахмат 29 38
9 Динамо Москва 29 37
10 Урал 29 37
11 Рубин 29 37
12 Ростов 29 34
13 Амкар 29 34
14 Анжи 29 24
15 Тосно 29 24
16 СКА Хабаровск 29 13
Полная таблица

топ-5 тегов