Вратарь сборной Англии купил шикарный особняк после четвертого места на ЧМ-2018: опубликованы фото

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Вратарь сборной Англии купил шикарный особняк после четвертого места на ЧМ-2018: опубликованы фото

Вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд стал владельцем впечатляющего дома, сообщает The Sun.

По сведениям издания, голкипер приобрел особняк в графство Чешир за 2,3 миллиона евро. Дом состоит из пяти комнат, кинотеатра, джакузи и выхода на поле для гольфа.

Напомним, что на ЧМ-2018 Пикфорд был основным вратарем сборной Англии и занял с ней четвертое место.

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