Вратарь сборной Англии рассказал, как ему удалось выиграть серию пенальти

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал победу своей команды в матче Чемпионата Мира-2018 в серии пенальти с Колумбией.

"Я провел исследование по сборной Колумбии. Изучил, как они бьют пенальти. Единственный, кто пробил не как всегда - это Фалькао. Меня не волнует, хороший ли я вратарь, но сил прыгать в воротах у меня хватает.

В идеале мы хотели избежать серии пенальти, но мы рады за страну и болельщиков. Уже завтра начнем готовиться к Швеции", - приводит слова Пикфорда ITV.

Напомним, что Англия впервые в своей истории победила в серии пенальти на чемпионате мира.

Не пропустите: Пикфорд стал вторым английским вратарем в истории, который отбил послематчевый пенальти на ЧМ. | http://soccernews.ru