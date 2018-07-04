Вратарь сборной Англии рассказал, как ему удалось выиграть серию пенальти

Теги англияджордан пикфордколумбия

Вратарь сборной Англии рассказал, как ему удалось выиграть серию пенальти

Вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд прокомментировал победу своей команды в матче Чемпионата Мира-2018 в серии пенальти с Колумбией.

"Я провел исследование по сборной Колумбии. Изучил, как они бьют пенальти. Единственный, кто пробил не как всегда - это Фалькао. Меня не волнует, хороший ли я вратарь, но сил прыгать в воротах у меня хватает.

В идеале мы хотели избежать серии пенальти, но мы рады за страну и болельщиков. Уже завтра начнем готовиться к Швеции", - приводит слова Пикфорда ITV.

Напомним, что Англия впервые в своей истории победила в серии пенальти на чемпионате мира.

Не пропустите: Пикфорд стал вторым английским вратарем в истории, который отбил послематчевый пенальти на ЧМ. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Чемпионат Мира – это больше, чем футбол: атмосфера мундиаля бесценна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов