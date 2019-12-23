Вратарь сборной Англии залпом выпил алкогольный коктейль

1 Теги эвертонанглияджордан пикфорд

Вратарь сборной Англии залпом выпил алкогольный коктейль

Вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд был запечатлён за употреблением алкоголя.

Сообщается, что 25-летний футболист посетил в Лондоне Чемпионат Мира по дартсу.

Во время турнира Пикфорд решил развлечься и залпом выпил коктейль "Ягер бомба". Смотрите, как это было!

В текущем сезоне голкипер сыграл за "Эвертон" 22 матча и пропустил 27 голов.

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