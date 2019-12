Вратарь сборной Англии залпом выпил алкогольный коктейль

Вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд был запечатлён за употреблением алкоголя.

Сообщается, что 25-летний футболист посетил в Лондоне Чемпионат Мира по дартсу.

Во время турнира Пикфорд решил развлечься и залпом выпил коктейль "Ягер бомба". Смотрите, как это было!

@EvertonBlueArmy @ToffeesNews @nsno Pickford and Keane enjoying themselves at the darts. A jäger after every 180 #DartsWorldChampionship #darts pic.twitter.com/UZe17W6uUx