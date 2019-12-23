Вратарь сборной Англии залпом выпил алкогольный коктейль
Вратарь "Эвертона" и сборной Англии Джордан Пикфорд был запечатлён за употреблением алкоголя.
Сообщается, что 25-летний футболист посетил в Лондоне Чемпионат Мира по дартсу.
Во время турнира Пикфорд решил развлечься и залпом выпил коктейль "Ягер бомба". Смотрите, как это было!
@EvertonBlueArmy @ToffeesNews @nsno Pickford and Keane enjoying themselves at the darts. A jäger after every 180 #DartsWorldChampionship #darts pic.twitter.com/UZe17W6uUx— Matt Innes (@Matt_Inne5) December 22, 2019
В текущем сезоне голкипер сыграл за "Эвертон" 22 матча и пропустил 27 голов.
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