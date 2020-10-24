Вратарь сборной Англии заразился коронавирусом

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Вратарь сборной Англии заразился коронавирусом

Голкипер "Кристал Пэлас" Джек Батленд сдал положительный тест на коронавирус, сообщает BBC.

По информации источника, 27-летний страж ворот изолирован в номере одного из лондонский отелей. Он чувствует себя хорошо.

На прошлой неделе вратарь перешёл в "Кристал Пэлас" из "Сток Сити" за 1,1 миллиона евро, заключив с "орлами" контракт до 2023 года.

С 2012 года Батленд выступает за сборную Англии, на его счету 9 матчей и 4 пропущенных гола.

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