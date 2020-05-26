Вратарь сборной Аргентины рассказал, что ему угрожали убийством из-за ошибки на ЧМ-2018

Вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал, что он получал угрозы из-за своей ошибки в матче группового этапа чемпионата мира-2018 с Хорватией (0:3).

"В матче с хорватами я пытался отдать пас на Сальвио, но получилось совсем не то, что я собирался сделать. В итоге мяч по странной траектории полетел к Ребичу. Все думали, что я перебрасывал через него мяч, но у меня даже не было такой мысли. Я хотел подбросить мяч и выбить его в поле, так как два соперника были уже рядом.

На следующий день после матча мой номер оказался у каждого человека. Я получал очень жестокие сообщения. Среди них были и смертельные угрозы. Теперь я много думаю о своей семье и нашем будущем.

Тренер больше не выпустил меня на чемпионате мира. Я согласен с его решением", - приводит слова Кабальеро Goal.

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