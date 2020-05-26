Вратарь сборной Аргентины рассказал, что ему угрожали убийством из-за ошибки на ЧМ-2018

2 Теги вилли кабальероаргентинахорватия

Вратарь сборной Аргентины рассказал, что ему угрожали убийством из-за ошибки на ЧМ-2018

Вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро рассказал, что он получал угрозы из-за своей ошибки в матче группового этапа чемпионата мира-2018 с Хорватией (0:3).

"В матче с хорватами я пытался отдать пас на Сальвио, но получилось совсем не то, что я собирался сделать. В итоге мяч по странной траектории полетел к Ребичу. Все думали, что я перебрасывал через него мяч, но у меня даже не было такой мысли. Я хотел подбросить мяч и выбить его в поле, так как два соперника были уже рядом. 

На следующий день после матча мой номер оказался у каждого человека. Я получал очень жестокие сообщения. Среди них были и смертельные угрозы. Теперь я много думаю о своей семье и нашем будущем. 

Тренер больше не выпустил меня на чемпионате мира. Я согласен с его решением", - приводит слова Кабальеро Goal.

Не пропустите: Агуэро встал на защиту Месси, которого критикуют за игру в сборной Аргентины. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

И снова Лео!Небось,купил ботов для рассылки угроз!Эта мразь на всё готова,дабы уйти от ответсвенности!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Надо было нанять местную конкурирующую ОПГ и когда Лео прилетел бы в очередной раз "домой" перетереть со своим братом-уголовником наркотраффикёрские дела , они с ним бы размянулись так сказать как с недобросовестным монополистом ...

Ответить

главное

Главные новости дня: 24 мая

Главные новости дня: 24 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Уругвай Уругвай 3 9
2 Россия Россия 3 6
3 Саудовская Аравия Саудовская Аравия 3 3
4 Египет Египет 3 0
Группа B М О
1 Испания Испания 3 5
2 Португалия Португалия 3 5
3 Иран Иран 3 4
4 Марокко Марокко 3 1
Группа C М О
1 Франция Франция 3 7
2 Дания Дания 3 5
3 Перу Перу 3 3
4 Австралия Австралия 3 1
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 9
2 Аргентина Аргентина 3 4
3 Нигерия Нигерия 3 3
4 Исландия Исландия 3 1
Группа E М О
1 Бразилия Бразилия 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Сербия Сербия 3 3
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 1
Группа F М О
1 Швеция Швеция 3 6
2 Мексика Мексика 3 6
3 Южная Корея Южная Корея 3 3
4 Германия Германия 3 3
Группа G М О
1 Бельгия Бельгия 3 9
2 Англия Англия 3 6
3 Тунис Тунис 3 3
4 Панама Панама 3 0
Группа H М О
1 Колумбия Колумбия 3 6
2 Япония Япония 3 4
3 Сенегал Сенегал 3 4
4 Польша Польша 3 3
Полная таблица

топ-5 тегов