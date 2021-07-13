Вратарь сборной Чехии Вацлик подписал контракт с чемпионом Греции
Фото сайт "Олимпиакоса"
"Олимпиакос" на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего вратаря "Севильи" Томаша Вацлика.
32-летний страж ворот присоединился к новому клубу на правах свободного агента. Условия его контракта с чемпионом Греции пока неизвестны.
Рыночная стоимость голкипера сборной Чехии оценивается в 4 миллиона евро.
Вацлик выступал за "Севилью" с 2018 года, за три сезона он сыграл 94 матча и пропустил 105 голов.
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