Вратарь сборной Чили: "Месси, теперь твоя очередь проигрывать и молчать"
Вратарь сборной Чили Джонни Эррера подверг критике капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
"Месси слишком дерзок, что требует ответов от арбитров. Месси мог пропустить ЧМ-2018, ведь он тогда отбывал четырехматчевую дисквалификацию за оскорбление арбитра в игре с Чили. Однако бан сократили до одного матча и он отлично сыграл с Эквадором.
Аргентина дважды побеждала на мундиале - первая победа за диктатуру, а вторая - благодаря голу рукой. Месси, теперь твоя очередь проигрывать и молчать", - приводит слова Эрреры Ole.
Напомним, что Месси обрушился с критикой на КОНМЕБОЛ после проигрыша Бразилии в 1/2 финала Кубка Америки.
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