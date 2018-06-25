Вратарь сборной Египта Эль-Хадари установил рекорд Чемпионатов Мира

Вратарь сборной Египта Эссам Эль-Хадари принял участие в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Страж ворот "фараонов" вышел на поле в возрасте 45 лет и 161 день, и это новый рекорд Чемпионатов Мира.

Эль-Хадари превзошёл достижение колумбийца Фарида Мондрагона, который играл на мундиале в 43 года. | http://soccernews.ru