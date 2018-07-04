Вратарь сборной Франции сыграл в поле и забил гол головой на тренировке

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Вратарь сборной Франции сыграл в поле и забил гол головой на тренировке

Сборная Франции продолжает подготовку к четвертьфинальному матчу Чемпионата Мира-2018 с Уругваем.

На одной из тренировок вратарь французов Уго Льорис сыграл в поле и забил гол голой в ворота, которые защищал другой кипер команды Стив Манданда.

Напомним, что матч Уругвай – Франция состоится в пятницу, 6 июля и начнется в 17:00 мск.

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