Вратарь сборной Франции сыграл в поле и забил гол головой на тренировке

Сборная Франции продолжает подготовку к четвертьфинальному матчу Чемпионата Мира-2018 с Уругваем.

На одной из тренировок вратарь французов Уго Льорис сыграл в поле и забил гол голой в ворота, которые защищал другой кипер команды Стив Манданда.

Coup franc de @SteveMandanda pour la tête plongeante d'Hugo Lloris !! Belle connexion entre nos gardiens #FiersdetreBleus pic.twitter.com/PBwFKVETH2 — Equipe de France (@equipedefrance) 3 июля 2018 г.

Напомним, что матч Уругвай – Франция состоится в пятницу, 6 июля и начнется в 17:00 мск.

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