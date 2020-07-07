Вратарь сборной Ирана оценил поведение Азмуна, сымитировавшего секс с Дзюбой

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Вратарь сборной Ирана оценил поведение Азмуна, сымитировавшего секс с Дзюбой

Вратарь сборной Ирана Мохаммад Рашид Мазахери высказался о скандальном видеоролике из раздевалки "Зенита", на котором форварды команды Сердар Азмун и Артём Дзюба имитирую половой акт.

"Это всего лишь шутка, друзья мои. Люди в Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Они были счастливы чемпионству с "Зенитом", решили так в шутку отпраздновать. Иранцы обожают Сердара. Все адекватные люди в нашей стране понимают, что это была всего лишь шутка. Думаю, что Азмуну за неё ничего не будет", - сказал Мазахери.

Напомним, что "Зенит" досрочно стал чемпионом России за четыре тура до окончания первенства.

Согласно законодательству Ирана, за имитацию гомосексуального контакта мужчине грозит наказание в виде 100 ударов плетью.

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