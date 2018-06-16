Вратарь сборной Исландии рассказал, что помогло ему отбить пенальти в исполнении Месси

Вратарь сборной Исландии Ханнес Халльдоурссон рассказал, что помогло ему отбить пенальти в исполнении капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

"Конечно, я работал над пенальти дома. Сложно предсказать, как всё обернётся в игре, но сегодня всё сложилось. Я пытался представить, о чём будет думать Месси, исполняя пенальти. Я смотрел его прошлые попытки исполнения пенальти и знал, как он это делает. Это великий и важный момент для всех нас, потому что отражение этого пенальти увеличивает наши шансы на выход из группы" - сказал Халльдоурссон.

Напомним, что голкипер исландцев был признан лучшим игроком матча с Аргентиной. | http://soccernews.ru