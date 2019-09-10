Вратарь сборной Кюрасао умер перед матчем Лиги Наций КОНКАКАФ

В понедельник, 9 сентября, ушёл из жизни вратарь сборной Кюрасао Жаирзиньо Питер.

По информации Goal.com, 31-летний футболист скончался перед матчем Лиги Наций КОНКАКАФ против Гаити от сердечного приступа. Спортсмена нашли мёртвым в гостиничном номере.

Сообщается, что несмотря на трагедию, матч между сборными Кюрасао и Гаити не будут переносить.

Стоит отметить, что Питер на протяжении всей карьеры выступал за "Сентро Домингито".

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