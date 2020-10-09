Вратарь сборной Португалии заразился коронавирусом

В четверг вечером вратарь "Лиона" Антони Лопеш покинул расположение сборной Португалии.

По информации A Bola, это произошло после того, как у 30-летнего стража ворот обнаружили коронавирус.

Голкипер "ткачей" стал единственным представителем португальской сборной с положительным тестом на COVID-19.

11 октября действующие чемпионы Европы сыграют в рамках Лиги Наций с Францией, а 14 октября - со Швецией.

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