Вратарь сборной Португалии заразился коронавирусом
В четверг вечером вратарь "Лиона" Антони Лопеш покинул расположение сборной Португалии.
По информации A Bola, это произошло после того, как у 30-летнего стража ворот обнаружили коронавирус.
Голкипер "ткачей" стал единственным представителем португальской сборной с положительным тестом на COVID-19.
11 октября действующие чемпионы Европы сыграют в рамках Лиги Наций с Францией, а 14 октября - со Швецией.
Не пропустите: Роналду стал жертвой вора. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Бувач рассказал, почему не будет тренером "Динамо"
-
В "Милане" новый случай заражения коронавирусом
-
Стало известно, когда "Спартак" планирует заключить контракт с Мозесом
-
В "Уфе" назвали дату презентации нового главного тренера
-
Вратарь сборной Португалии заразился коронавирусом
-
Определён лучший тренер АПЛ в сентябре
-
Бердыев не возглавит "Динамо"
-
"Сочи" и "Урал" поспорят за вингера сборной Армении
-
АПЛ назвала лучшего игрока турнира в сентябре
-
Мозес близок к переходу в "Спартак"
-
Юран отреагировал на слухи о работе в "Уфе"
-
Агент рассказал, собирается ли Ле Таллек выступать за сборную России
-
Бувач прокомментировал поиск тренера для "Динамо"
-
Луческу сравнил Роналду с Марадоной
-
Месси - самый дорогой футболист Примеры по версии Transfermarkt
-
Юран может возглавить "Уфу"
-
Беляев вызван в сборную России
-
Луческу оценил тренерский потенциал Пирло
-
Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство
-
Агент Маньяков анонсировал "трансферную бомбу" от "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14