Вратарь сборной России Гильерме рассказал, где планирует жить после завершения карьеры

Вратарь "Локомотива" и сборной России Гильерме поделился планами на будущее.

"Останусь ли я в России после завершения карьеры? Я до сих пор не знаю, есть сомнения. Но скорее всего, буду жить в Европе, в Бразилию пока возвращаться не хочу", - сказал 33-летний футболист.

Напомним, что Гильерме выступает за "Локомотив", соответственно проживая в России, с 2007 года.

В ноябре 2015 года бразилец получил российской гражданство. Его контракт с "железнодорожниками" рассчитан до 2022 года.

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