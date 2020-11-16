Вратарь сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус
У вратаря сборной России Матвея Сафонова диагностирован сомнительный результат теста на коронавирус, сообщает пресс-служба национальной команды.
В настоящее время проходит перепроверка, после чего будет определена дальнейшая тактика действий игрока в расположении сборной.
Если диагноз голкипера подтвердится, то он пропустит матч 6-го тура группового этапа Лиги наций с Сербией (17 ноября).
21-летний Сафонов является воспитанником "Краснодара". За основную сборную России он пока что не провел ни одного матча.
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