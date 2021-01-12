Вратарь сборной Сербии летом бесплатно перейдет в "Севилью"

"Севилья" летом сможет усилиться голкипером сборной Сербии Марко Дмитровичем. Игрок уйдет из "Эйбара" бесплатно, сообщает Estadio Deportivo.



Как сообщается, в июне у игрока подходит к концу срок соглашения с клубом и по всем правилам он может с января искать новую команду и вести переговоры о переходе.

"Севилья" уже успела договориться с вратарем о предварительных условиях.