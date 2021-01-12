Вратарь сборной Сербии летом бесплатно перейдет в "Севилью"

Теги марко дмитровичсевильятрансферыэйбар

Вратарь сборной Сербии летом бесплатно перейдет в "Севилью""Севилья" летом сможет усилиться голкипером сборной Сербии Марко Дмитровичем. Игрок уйдет из "Эйбара" бесплатно, сообщает Estadio Deportivo.

Как сообщается, в июне у игрока подходит к концу срок соглашения с клубом и по всем правилам он может с января искать новую команду и вести переговоры о переходе. 

"Севилья" уже успела договориться с вратарем о предварительных условиях. 

28-летний Дмитрович перешел в "Эйбар" в 2017 году и стал основным голкипером клуба. В сезоне 2020/2021 Ла Лиги на его счету 18 сыгранных матчей, в которых он пропустил 18 мячей. За сборную Сербии вратарь успел сыграть 16 раз.

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