Вратарь сборной Швейцарии Диего Бенальо завершил карьеру
Швейцарский голкипер Диего Бенальо объявил о завершении профессиональной карьеры.
"После почти 20 лет выступлений и более 500 матчей пришло время для нового вызова. Сегодня завершается моя карьера. Футбол подарил мне так много прекрасного опыта и дружбы. Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня в этот период", - написал Бенальо в своем Instagram.
36-летний Бенальо выступал за "Штутгарт", "Насьонал", "Вольфсбург" и "Монако". За сборную Швейцарии провел 61 матч и пропустил 62 гола. Чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии.
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|М
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|РБ Лейпциг
|32
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|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
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|Боруссия Менхенгладбах
|32
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|Вольфсбург
|32
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|Хоффенхайм
|32
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|Фрайбург
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|Айнтрахт Франкфурт
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|41
|10
|Шальке
|32
|39
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|Герта
|32
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|Унион Берлин
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|Аугсбург
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|Майнц 05
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|Фортуна Дюссельдорф
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