Вратарь сборной Швейцарии Диего Бенальо завершил карьеру

Теги диего бенальомонаковольфсбургштутгарт

Вратарь сборной Швейцарии Диего Бенальо завершил карьеру

Швейцарский голкипер Диего Бенальо объявил о завершении профессиональной карьеры.

"После почти 20 лет выступлений и более 500 матчей пришло время для нового вызова. Сегодня завершается моя карьера. Футбол подарил мне так много прекрасного опыта и дружбы. Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня в этот период", - написал Бенальо в своем Instagram.

36-летний Бенальо выступал за "Штутгарт", "Насьонал", "Вольфсбург" и "Монако". За сборную Швейцарии провел 61 матч и пропустил 62 гола. Чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии.

Не пропустите: "Барселона" уволила Эрика Абидаля. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ПСЖ вступил в борьбу за Месси

ПСЖ вступил в борьбу за Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов