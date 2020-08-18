Вратарь сборной Швейцарии Диего Бенальо завершил карьеру

Швейцарский голкипер Диего Бенальо объявил о завершении профессиональной карьеры.

"После почти 20 лет выступлений и более 500 матчей пришло время для нового вызова. Сегодня завершается моя карьера. Футбол подарил мне так много прекрасного опыта и дружбы. Хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживал меня в этот период", - написал Бенальо в своем Instagram.

36-летний Бенальо выступал за "Штутгарт", "Насьонал", "Вольфсбург" и "Монако". За сборную Швейцарии провел 61 матч и пропустил 62 гола. Чемпион Германии, обладатель Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии.

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