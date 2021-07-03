Вратарь сборной Швейцарии Соммер стал рекордсменом Евро-2020

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Вратарь сборной Швейцарии Соммер стал рекордсменом Евро-2020

Фото твиттер Янна Соммера

Голкипер сборной Швейцарии Янн Соммер сделал 10 сейвов во время матча 1/4 финала Евро-2020 против Испании.

Как сообщает WhoScored, это лучший результат в текущем розыгрыше Чемпионата Европы.

Напомним, что швейцарцы благодаря действиям своего вратаря довели игру до серии пенальти, однако испанцы всё равно победили.

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