Вратарь сборной Туниса получил серьезную травму
Вратарь сборной Туниса и "Ниццы" Муэз Ассен пропустит старт нового сезона во Франции.
Как сообщает источник, голкипер перенес операцию на плече, которое травмировал в матче чемпионата мира с Англией (1:2).
По данным источника, на восстановление у стража ворот уйдет от трех до четырех месяцев.
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