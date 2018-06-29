Вратарь сборной Туниса получил серьезную травму

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Вратарь сборной Туниса получил серьезную травмуВратарь сборной Туниса и "Ниццы" Муэз Ассен пропустит старт нового сезона во Франции.

Как сообщает источник, голкипер перенес операцию на плече, которое травмировал в матче чемпионата мира с Англией (1:2).

По данным источника, на восстановление у стража ворот уйдет от трех до четырех месяцев.

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