Вратарь "Севильи" Буну получил новый приз Ла Лиги

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Вратарь "Севильи" Буну получил новый приз Ла Лиги

Фото: инстаграм Яссина Буну/Автор неизвестен

Марокканский вратарь "Севильи" Яссин Буну признан лучшим африканским футболистом первой половины сезона в чемпионате Испании, сообщает пресс-служба Ла Лиги.

Данная награда вручается впервые, победитель определяется по мнению болельщиков, которые отмечают вклад африканских игроков в развитие испанского чемпионата. 

В борьбе за награду Буну опередил марокканского форварда "Севильи" Юссефа Эн-Несери и нигерийского полузащитника "Вильярреала" Самуэля Чуквезе.

В нынешнем сезоне 30-летний Буну провел за "Севилью" 23 матча во всех турнирах и пропустил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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