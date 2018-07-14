Вратарь "Севильи" перешёл в "Хетафе"

Теги давид сориясевильяхетафе

Вратарь "Севильи" перешёл в "Хетафе"

Вратарь "Севильи" Давид Сория перешёл в "Хетафе", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

25-летний Сория находился в структуре "Севильи" с 2012 года, за основную команду "нервионцев" выступал с 2015 года, сыграл 36 матчей и пропустил 38 голов.

Не пропустите: На Бакайоко появился претендент из Испании. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Тридцать второй день Чемпионата Мира: что нельзя пропустить 15 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов