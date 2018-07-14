Вратарь "Севильи" перешёл в "Хетафе"

Вратарь "Севильи" Давид Сория перешёл в "Хетафе", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила три миллиона евро. Стороны заключили контракт до лета 2022 года.

25-летний Сория находился в структуре "Севильи" с 2012 года, за основную команду "нервионцев" выступал с 2015 года, сыграл 36 матчей и пропустил 38 голов.

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