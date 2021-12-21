Вратарь "Шахтера" Трубин попробовал себя в новых видах спорта (фото)
Фото: инстаграм Анатолия Трубина/Автор неизвестен
Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин во время отпуска на Мальдивских островах попробовал себя в других видах спорта.
"Отпуска мало, чтобы попробовать все летние виды спорта. Но я старался. Гольф, мини-футбол, вот сегодня теннис. Каждый вид спорта по-своему интересен, но футбол заменить ничего не сможет", — написал голкипер в своем инстаграме.
В нынешнем сезоне 20-летний Трубин провел за "Шахтер" 18 матчей во всех турнирах и пропустил 19 мячей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13