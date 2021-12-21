Вратарь "Шахтера" Трубин попробовал себя в новых видах спорта (фото)

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Вратарь "Шахтера" Трубин попробовал себя в новых видах спорта (фото)

Фото: инстаграм Анатолия Трубина/Автор неизвестен

Вратарь донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин во время отпуска на Мальдивских островах попробовал себя в других видах спорта.

"Отпуска мало, чтобы попробовать все летние виды спорта. Но я старался. Гольф, мини-футбол, вот сегодня теннис. Каждый вид спорта по-своему интересен, но футбол заменить ничего не сможет", — написал голкипер в своем инстаграме.

В нынешнем сезоне 20-летний Трубин провел за "Шахтер" 18 матчей во всех турнирах и пропустил 19 мячей.

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