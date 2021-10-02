Вратарь "Шахтёра" Трубин: "Скучаю по Донецку, который был до войны"

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Вратарь "Шахтёра" Трубин: "Скучаю по Донецку, который был до войны"

Фото сайт "Шахтера"

Голкипер "Шахтёра" Анатолий Трубин признался, что его огорчает ситуация в Донецке, где он родился.

С 2014 года город находится на линии военного фронта и регулярно попадает под обстрелы.

"Я очень скучаю по тому Донецку, который был именно до войны. Процветающим. Жил именно, а не так, как сейчас - тяжело очень выживал. А именно жил, процветал. Мне тогда, конечно, было всё равно, я был маленьким, мало что запомнил, но я когда туда приезжал - люди даже другими стали. Какие-то все грустные. Не такие, какими были раньше - весёлыми, ото всех веяло добром, а сейчас я этого не чувствовал.

Когда последний раз я там был? Зимой. Конец 2019-го. В декабре Новый год я там отпраздновал, 2020-й и всё. Чуть больше года назад", - рассказал 20-летний футболист.

Сейчас Трубин восстанавливается после травмы, полученной в августе. Он выбыл на три месяца из-за разрыва мениска.

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