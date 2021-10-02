Вратарь "Шахтёра" Трубин: "Скучаю по Донецку, который был до войны"
Фото сайт "Шахтера"
Голкипер "Шахтёра" Анатолий Трубин признался, что его огорчает ситуация в Донецке, где он родился.
С 2014 года город находится на линии военного фронта и регулярно попадает под обстрелы.
"Я очень скучаю по тому Донецку, который был именно до войны. Процветающим. Жил именно, а не так, как сейчас - тяжело очень выживал. А именно жил, процветал. Мне тогда, конечно, было всё равно, я был маленьким, мало что запомнил, но я когда туда приезжал - люди даже другими стали. Какие-то все грустные. Не такие, какими были раньше - весёлыми, ото всех веяло добром, а сейчас я этого не чувствовал.
Когда последний раз я там был? Зимой. Конец 2019-го. В декабре Новый год я там отпраздновал, 2020-й и всё. Чуть больше года назад", - рассказал 20-летний футболист.
Сейчас Трубин восстанавливается после травмы, полученной в августе. Он выбыл на три месяца из-за разрыва мениска.
Не пропустите: Лучший боксер мира посетил матч "Шахтера" в Лиге чемпионов (фото). | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Лацио" назвал диагноз Иммобиле
-
"Бавария" задумалась о возвращении Адейеми
-
Вратарь "Шахтёра" Трубин: "Скучаю по Донецку, который был до войны"
-
Ибрагимович на два дня раньше отпраздновал своё 40-летие: названа причина
-
Зелимхан Бакаев получил вызов в сборную России
-
Райола хочет устроить аукцион за Погба между "Реалом" и "Барселоной"
-
Черчесов отреагировал на слухи о дорогих подарках от государства после ЧМ-2018
-
"Арсенал" нацелился на капитана "Наполи"
-
Милевский рассказал о скандалах с владельцем киевского "Динамо" Суркисом
-
Дешам оценил шансы Бензема стать обладателем "Золотого мяча"
-
Дибала исключен из заявки сборной Аргентины на октябрьские матчи
-
Казаков сделал прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ
-
Стал известен состав сборной Бельгии на финальный турнир Лиги Наций
-
Иньеста рассказал, как "Реал" помог его прогрессу
-
Сульшер недоволен календарём "Манчестер Юнайтед"
-
Онопко назвал европейские клубы, которые приглашали его в ходе игровой карьеры
-
Де Лигт прокомментировал работу с Аллегри в "Ювентусе"
-
Это'О поделился ожиданиями от матча "Атлетико" - "Барселона"
-
Тухель ярко отреагировал на вызов в сборную Англии травмированного Джеймса
-
Министр спорта России высказался о лимите на легионеров в футболе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13