Вратарь "Шахтёра" ждёт пиво от Месси

Голкипер "Шахтёра" Андрей Пятов отреагировал на информацию, что все вратари, пропустившие голы от капитана "Барселоны" Лионеля Месси, получат по именной бутылке пива от компании Budweiser.

"Заказал сухарики, жду пиво от Лионеля Месси. Интересно, что приготовил Криштиану Роналду за свой 700-й гол в карьере", - написал украинский страж ворот в инстаграме.

Напомним, что 33-летний Месси установил новый рекорд по числу голов за один клуб (644), превзойдя достижение легендарного бразильца Пеле (643).

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