Вратарь "Шапекоэнсе", потерявший ногу в авиакатастрофе, провел первую тренировку

Голкипер "Шапекоэнсе" Джексон Фольманн, который лишился ноги в авиакатастрофе в Колумбии, впервые потренировался после трагедии.

Как сообщает Marca, футболист совершил пробежку по домашнему стадиону своего клуба "Арене Конда".

Напомним, что в авиакатастрофе погибла почти вся бразильская команда.

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