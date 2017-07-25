Вратарь "Шапекоэнсе", потерявший ногу в авиакатастрофе, провел первую тренировку

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Вратарь "Шапекоэнсе", потерявший ногу в авиакатастрофе, провел первую тренировкуГолкипер "Шапекоэнсе" Джексон Фольманн, который лишился ноги в авиакатастрофе в Колумбии, впервые потренировался после трагедии.

Как сообщает Marca, футболист совершил пробежку по домашнему стадиону своего клуба "Арене Конда".

Напомним, что в авиакатастрофе погибла почти вся бразильская команда. 

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