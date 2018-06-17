Вратарь швейцарцев раскрыл формулу успеха в матче с Бразилией



Вратарь сборной Швейцарии Янн Зоммер рассказал, за счет чего его команда сыграла вничью с Бразилией (1:1) в матче первого тура группового этапа Чемпионата Мира-2018.

"Ради такого момента мы работали два года. Здорово, что нам удалось стартовать в турнире таким результатом", – приводит слова Зоммера официальный сайт ФИФА.

Стоит отметить, что Бразилия не сумела стартовать с победы на Чемпионате Мира впервые за последние 40 лет.

Не пропустите: Вечер сенсаций продолжается: Бразилия сыграла вничью со Швейцарией. | http://soccernews.ru