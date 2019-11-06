Вратарь "Славии" раскритиковал игроков "Барселоны" после матча Лиги Чемпионов

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Вратарь "Славии" раскритиковал игроков "Барселоны" после матча Лиги Чемпионов
Вратарь "Славии" Ондрей Коларж подверг критике футболистов "Барселоны" после матча 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с каталонским клубом (0:0).

"Тер Штеген дождался меня в туннеле и сказал, что он давно не видел такой классной игры вратаря. Мне было очень приятно услышать такую похвалу от столь классного голкипера.

Но вот что касается остальных игроков... Месси и другие футболисты "Барселоны" просто ушли. Некоторые из них даже не пожали нам руки. Мы все ждали момента, когда сможем пообщаться с ними, обменяться футболками, но они повели себя некрасиво", - приводит слова Коларжа iDNES.cz.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Высокомерные клоуны,да они такие

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