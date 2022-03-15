Вратарь "Сочи" Адамов прокомментировал своё состояние после столкновения в матче с "Химками"

Фото сайт "Сочи"

Голкипер "Сочи" Денис Адамов рассказал о своей травме, полученной на минувших выходных.

Напомним, что футболиста увезли на скорой после столкновения с нападающим "Химок" Александром Руденко.

"Сейчас хорошо себя чувствую, проблем нет. Головные боли есть, спина немного болит, рёбра. В целом, всё хорошо. Минут 30-40 после падения не помню, что происходило. Понимал, что где-то нахожусь, кто-то подходил и интересовался, как я себя чувствую, но особо не помню. Долгое время не мог прийти в себя.

Диагноз? Слава богу, врачи ничего не нашли. Поставили небольшое сотрясение и небольшие ушибы в районе грудной клетки", - сообщил Адамов.

В текущем сезоне вратарь пропустил 3 гола в 6 матчах за "Сочи".

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