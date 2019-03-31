Вратарь соперника "Спартака" допустил дикую ошибку на юношеском турнире в ЮАР

Теги спартак москва

Вратарь соперника "Спартака" допустил дикую ошибку на юношеском турнире в ЮАР

Московский "Спартак" в финале юношеского турнира Future Champions в ЮАР уступил "Орландо Пайретс" (1:1, пен 7-8).

В ходе послематчевой серии пенальти голкипер африканского клуба допустил ужасную ошибку. Вратарь отбил удар и принялся праздновать, не обратив внимания, что мяч взмыл вверх, а затем приземлился в воротах.

Несмотря на эту ошибку, африканцы одержали победу в серии пенальти.

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