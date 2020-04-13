Вратарь "Спартака" Александр Селихов кардинально сменил имидж

Теги спартак москваалександр селихов

Вратарь "Спартака" Александр Селихов кардинально сменил имидж
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов побрился наголо, находясь в карантине, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

Голкипер опубликовал фотографию с новой прической в сториз своего Instagram-аккаунта.

Селихов перешел в "Спартак" в январе 2017 года из "Амкара". В нынешнем сезоне 26-летний голкипер не провел ни одного матча за московский клуб, так как продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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