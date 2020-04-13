Вратарь "Спартака" Александр Селихов кардинально сменил имидж
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов побрился наголо, находясь в карантине, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.
Голкипер опубликовал фотографию с новой прической в сториз своего Instagram-аккаунта.
Селихов перешел в "Спартак" в январе 2017 года из "Амкара". В нынешнем сезоне 26-летний голкипер не провел ни одного матча за московский клуб, так как продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
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