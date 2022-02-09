Вратарь "Спартака" близок к переходу в "Кубань"

Фото: инстаграм Артема Поплевченкова/Автор неизвестен

Вратарь московского "Спартака" Артем Поплевченков в ближайшее время может перейти в краснодарскую "Кубань", сообщает "Матч ТВ".

По сведениям источника, голкипер может стать третьим вратарем в "Кубани" после Андрея Климовича и Юрия Нестеренко.

21-летний Поплевченков является воспитанником "Спартака", но не провел за первую команду ни одного матча. В нынешнем сезоне голкипер провел один матч за "Спартак-2" и пропустил пять голов за 62 минуты.

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