Вратарь "Спартака" Максименко прокомментировал свой дебют в РПЛ

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Вратарь "Спартака" Максименко прокомментировал свой дебют в РПЛ

Вратарь московского "Спартака" Александр Максименко прокомментировал свой дебют в российской Премьер-лиге.

"Мандража у меня не было, всё спокойно. Мы всю неделю готовились вместе, я уже знал, как действовать. Главный тренер показывал всё на тренировках. Морально готов быть первым номером "Спартака", но решение - за главным тренером" - сказал 20-летний страж ворот.

Напомним, что Максименко отыграл полностью матч первого тура РПЛ против "Оренбурга" и сохранил свои ворота в неприкосновенности. | http://soccernews.ru

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