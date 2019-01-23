Вратарь "Спартака" назвал топ-5 голкиперов мира

Вратарь "Спартака" Александр Максименко назвал пятерку лучших голкиперов мира по своему мнению.

"Тер Штеген, Облак, Пикфорд. Де Хеа и Куртуа в мой рейтинг не входят, а вот Алиссон и Эдерсон - да! Вот такая пятерка", - приводят слова Максименко российские СМИ.

20-летний Максименко является воспитанником "Спартака". В нынешнем сезоне он провел 22 матча за московский клуб во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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