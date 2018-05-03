Вратарь "Спартака" оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2018



Вратарь "Спартака" Артем Ребров считает, что его не пригласят в сборную России для участия в предстоящем Чемпионате Мира-2018.

"На вызов в сборную надежды нет. Буду поддерживать ребят. Главное сейчас закончить чемпионат. Не знаю вообще попаду ли на стадион. Дети пока не просят сводить их на чемпионат мира", - приводят слова Реброва российские СМИ.

Стоит отметить, что 34-летний Ребров сыграл за сборную России всего 1 матч с Хорватией и пропустил в нем три мяча.

Напомним, что на ЧМ-2018 Россия попала в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

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