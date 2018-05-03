Вратарь "Спартака" оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2018

Теги спартак москваартем ребровроссия

Вратарь "Спартака" оценил свои шансы сыграть на ЧМ-2018
Вратарь "Спартака" Артем Ребров считает, что его не пригласят в сборную России для участия в предстоящем Чемпионате Мира-2018.

"На вызов в сборную надежды нет. Буду поддерживать ребят. Главное сейчас закончить чемпионат. Не знаю вообще попаду ли на стадион. Дети пока не просят сводить их на чемпионат мира", - приводят слова Реброва российские СМИ.

Стоит отметить, что 34-летний Ребров сыграл за сборную России всего 1 матч с Хорватией и пропустил в нем три мяча.

Напомним, что на ЧМ-2018 Россия попала в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая.

Не пропустите: Газзаев: "Чемпионат Мира по футболу в России будет в разы лучше, чем проводимые ранее мундиали". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Остатки мотивации: "Манчестер Юнайтед" гостит у "Брайтона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет 0 0
2 Россия 0 0
3 Саудовская Аравия 0 0
4 Уругвай 0 0
Группа B М О
1 Иран 0 0
2 Марокко 0 0
3 Португалия 0 0
4 Испания 0 0
Группа C М О
1 Австралия 0 0
2 Дания 0 0
3 Франция 0 0
4 Перу 0 0
Группа D М О
1 Аргентина 0 0
2 Хорватия 0 0
3 Исландия 0 0
4 Нигерия 0 0
Группа E М О
1 Бразилия 0 0
2 Коста-Рика 0 0
3 Швейцария 0 0
4 Сербия 0 0
Группа F М О
1 Германия 0 0
2 Южная Корея 0 0
3 Мексика 0 0
4 Швеция 0 0
Группа G М О
1 Бельгия 0 0
2 Англия 0 0
3 Панама 0 0
4 Тунис 0 0
Группа H М О
1 Колумбия 0 0
2 Япония 0 0
3 Польша 0 0
4 Сенегал 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов