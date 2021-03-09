Вратарь "Спартака" продал футболку Мбаппе на благотворительном аукционе
Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров на благотворительном аукционе продал футболку нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе с автографом игрока за 1 миллион 100 тысяч рублей, сообщают "РИА Новости".
Вырученные средства пойдут на лечение детей с нарушениями зрения. В аукционе принимали учатие нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин и форвард "Спартака" Александр Соболев.
37-летний Ребров в нынешнем сезоне провел за "Спартак" один матч и пропустил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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