Вратарь "Спартака" продал футболку Мбаппе на благотворительном аукционе

Теги спартак москвакилиан мбаппепсжартем ребров

Вратарь "Спартака" продал футболку Мбаппе на благотворительном аукционе

Вратарь московского "Спартака" Артем Ребров на благотворительном аукционе продал футболку нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе с автографом игрока за 1 миллион 100 тысяч рублей, сообщают "РИА Новости".

Вырученные средства пойдут на лечение детей с нарушениями зрения. В аукционе принимали учатие нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин и форвард "Спартака" Александр Соболев.

37-летний Ребров в нынешнем сезоне провел за "Спартак" один матч и пропустил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Мбаппе огласил ПСЖ требования по зарплате. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Политик "Единой России" предложил пригласить Йоахима Лёва в "Спартак"

Политик "Единой России" предложил пригласить Йоахима Лёва в "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов