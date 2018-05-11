Вратарь "Спартака" пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

Вратарь "Спартака" Александр Селихов выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, у голкипера диагностировано серьезное повреждение ахиллового сухожилия. Сроки восстановления не разглашаются, но он точно пропустит предстоящий Чемпионат Мира-2018.

В этом сезоне 24-летний Селихов провел за "Спартак" 31 матч и пропустил 34 гола.

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