Вратарь "Спартака" расплакался после победы на тульским "Арсеналом"
Фото: скриншот прямой трансляции Матч ТВ/Автор неизвестен
Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов, который не выходил на поле два года, расплакался после финального свистка матча с "Арсеналом" (1:2).
Футболист не играл с 6-го апреля 2019-го года после того, как получил травму в матче с ЦСКА (0:2). После своего восстановления Селихов играл за "Спартак-2" в ФНЛ.
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