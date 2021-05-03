Вратарь "Спартака" расплакался после победы на тульским "Арсеналом"

Фото: скриншот прямой трансляции Матч ТВ/Автор неизвестен

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов, который не выходил на поле два года, расплакался после финального свистка матча с "Арсеналом" (1:2).

Футболист не играл с 6-го апреля 2019-го года после того, как получил травму в матче с ЦСКА (0:2). После своего восстановления Селихов играл за "Спартак-2" в ФНЛ.

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